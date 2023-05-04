В Орловской области перезахоронят найденные останки погибших в годы ВОВ красноармейцев

Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

По сообщению пресс-службы СУ СК России по Орловской области, сотрудники следственного управления продолжают взаимодействовать с участниками межрегионального поискового объединения «Костер». В рамках проекта «Без срока давности» они отправились на поисковые мероприятия вблизи деревни Кривцово Болховского района.

Во время Великой Отечественной войны на этом месте располагалась переоборудованная под госпиталь начальная школа. Здание вместе с находившимися там ранеными красноармейцами в декабре 1941 года сожгли фашистские захватчики. Место расположения школы обнаружили поисковики, раскопки там продолжаются.

Поисковики нашли в большом количестве предметы эпохи Великой Отечественной войны – оружие, боеприпасы, а также костные фрагменты, подтверждающие гибель свыше 800 красноармейцев, что соответствует изученным архивным материалам. Торжественное перезахоронение останков погибших запланировано на 6 мая 2023 года.