Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орловской области осудили иностранца за попытку продажи наркотиков. Общий вес незаконного вещества составил боле 200 граммов.

Приговор по уголовному делу в отношении гражданина Республики Узбекистан вынес Мценский районный суд . Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Орловской области, осужденный сговорился с другими преступниками с целью сбыта наркотиков. Мужчина, выполняя роль «закладчика», забрал из тайника 120 свертков с наркотиком общей массой более 204 граммов, которые он в августе 2022 года транспортировал в Орловскую область с целью сбыта.

Полицейские сумели задержать иностранца прежде, чем ему удалось что-либо продать.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.