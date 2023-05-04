Фото: пресс-служба Департамент здравоохранения Орловской области

В Орловской области к концу ноября отремонтируют Должанскую ЦРБ. Капитальный ремонт предполагает полное обновление здания поликлиники.

Здание, построенное в 60-х годах прошлого века, реставрируютв рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

По сообщениям пресс-службы правительства Орловской области, сейчас основные демонтажные работы в здании завершены. Капитальный ремонт поликлиники Должанской ЦРБ в общей сложности стоил бюджету более 44 миллионов рублей.

В здании площадью более 700 квадратных метров подрядчик должен будет полностью обновить все инженерные системы: водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляцию, электроснабжение; провести внутреннюю и внешнюю отделку здания, заменить кровлю, а также смонтировать систему пожарной сигнализации.

По контракту, капитальный ремонт строители должны завершить до 20 ноября нынешнего года.