Орловские студенты отправили гуманитарную помощь участникам СВО

Фото: Среднерусский институт управления–филиал РАНХиГС

В сборе посылки принимали участие студенты и преподавательский коллектив Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, а также орловские предприниматели.

Отметим, что одна из студенток Президентской Академии – Елизавета Ишкова передала военным мед, который собрал ее дедушка Валентин Богданов. Валентину Пертовичу 86 лет. Не смотря на возраст, он содержит пасеку.

– Во время Великой Отечественной войны с фашистами я был мал, а теперь стар. Сейчас хочу помочь тем, чем могу. От себя направляю бойцам полезный продукт – мед. Он быстро восстанавливает силы и заживляет раны, – рассказал Валентин Богданов.

В партию помощи вошли строительные инструменты, сварочные аппараты, лопаты, кирки. Помимо этого, для обустройства бытовых условий бойцов отправлены спальные мешки, а также сотни комплектов нижнего белья. Также традиционно в груз включаются продуктовые наборы, обязательно мед и сладости. В комплексе все включенные элементы этого груза бойцам, выполняющим задачи СВО, необходимы и повысят удобства их полевого дислоцирования.

– Отрадно отмечать, что к сбору подключаются наши студенты, которые хотят быть сопричастными к процессу сбора помощи. Этим они показывают, что истинный патриотизм в деле, а не на словах, – заметил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, депутат Орловского областного Совета народных депутатов Павел Меркулов.