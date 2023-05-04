Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле спасатели помогли собаке выбраться из подвала. Животное попало в западню утром 3 мая.

За помощью к спасателям обратились жители дома на Московском шоссе города Орла. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Неравнодушные люди просили оказать помощь собаке, пояснив, что животное застряло в подвальном помещении дома и не могло самостоятельно выбраться. Дворовой пес по кличке Кузя сидел там уже второй день без еды и воды и скулил. Жители дома пытались самостоятельно помочь животному, но у них ничего не вышло. Поэтому они решили обратиться за помощью к спасателям.

На место был направлен отряд областной поисково-спасательной службы. Специалисты проверили место на предмет наличия лазов, через которые можно было бы приманить собаку на еду, и она могла бы выбраться самостоятельно. Однако их обнаружено не было. Тогда спасатели спустились через люк в подвал и с помощью кинологической петли достали пса оттуда. Кузя был испуган и истощен, но рад своему освобождению. Жильцы дома поблагодарили спасателей за неравнодушное отношение и помощь собаке.