Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области сгорели жилой дом и баня. Причины пожаров устанавливают специалисты.

Возгорании на чердаке жилого дома в селе Тим Должанского района произошло утром 3 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных горели чердак и внутренние помещения дома. По первым оценкам существовала угроза распространения огня на расположенный рядом гараж. В результате пожара дом частично поврежден огнем изнутри. Пострадавших в помещении обнаружено не было.

Около восьми вечера в деревне Солнцево Орловского муниципального округа загорелось здание бани. На момент прибытия пожарных из-под кровли бани шел дым, существовала угроза распространения огня на пристроенную хозяйственную постройку. В результате пожара выгорело потолочное перекрытие на одном квадратном метре. Во время происшествия никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области пожарные ликвидировали восемь возгораний.