Фото: Елена Зябкина

В деревне под Орлом отремонтируют почти два километра дорог. Стоимость работ составит 29 миллионов рублей.

Ремонт дорог в деревне Образцово Орловского муниципального округа уже стартовал. Он ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках работ предстоит капитально отремонтировать автодорогу по улице Новая, улице Северная, улице Соловьиная, улице Светлая и улице Родниковая общей протяженностью 1,7 километров.

На сегодняшний день, дорожники уже завершили укладку выравнивающего слоя. Вскоре подрядчик приступит к работам по устройству тротуаров. Дорога будет двуполостной, ширина проезжей части составит шесть метров. Срок окончания строительства - 30 июня.

После окончания ремонтных дорожных работ в Образцово, движение маршрута № 453 будет продлено и осуществляться вдоль микрорайона «Первый» - по улицам Новая в поселке Зареченский, и вокруг микрорайона «Солнечный» - по улицам Новая, Северная, Светлая, Соловьиная, Родниковая в деревне Образцово.