Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орловской области высадили деревья в память о погибших в годы ВОВ. В международной акции приняли участие жители трех районов региона.

В память о земляках, погибших при исполнении воинского долга, в Ливнах высадили 15 деревьев. Саженцы березы пополнили территорию в городском парке. В процессе принимали участие родственники погибших в зоне проведения СВО, глава города Сергей Трубицин, а также волонтеры Победы. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Во Мценске на территории мемориала Славы высадили 24 куста сирени. Участие в акции принял глава города Мценска Николай Кочетаев.

– Это знаковый для нас мемориал. Мы подаем документы на получение гранта, который позволит создать на этой территории, за памятником «Катюша» инсталляцию боевых действий времен Великой Отечественной войны. Это будет уличный музей, рассказывающий о событиях, которые происходили на нашей земле в 1941-1943 годах – отметил чиновник.

Обучающиеся Моховской школы Залегощенского района в рамках акции высадили плодовые деревья на территории родной школы вместе с педагогами и наставниками.