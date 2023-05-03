Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орле началась Всероссийская акция «Парад перед окнами ветеранов». Юнармейцы уже поздравили одного участника Великой Отечественной войны.

Школьники навещают фронтовиков, отстоявших свободу всех людей в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В рамках акции юнармейцы читают стихи, исполняют песни военных лет, проходят торжественным маршем под окнами героев и дарят цветы. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

В преддверии Дня Победы юные орловцы поздравили ветерана Илью Константиновича Ефремова. Фронтовик прошел от Москвы до Берлина в составе штурмового авиаполка, его задачей было обеспечение надежности военных самолетов в бою.

В 2022 году Илья Константинович отметил 100-летний юбилей. В Орле мужчина живет уже около 70-ти лет. Он работал главным конструктором на часовом заводе, заведующим кафедрой в машиностроительном институте, а затем доцентом в ОГУ имени ИванаТургенева. Ветеран награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение Праги», а также боевыми и юбилейными медалями.