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НовостиОбщество3 мая 2023 11:48

В Орле с 11 мая на две недели отключат горячую воду

Подача водоснабжения прекратится в Северном, Железнодорожном, Советском и частично Заводском районах города
Елена Зябкина
Фото: Елена Зябкина

Фото: Елена Зябкина

Орловский филиал компании «Квадра» предупредил орловцев о том, что с 11 мая по 24 мая включительно проведет традиционные плановые испытания тепловых сетей. В этой связи в Северном, Железнодорожном, Советском и частично Заводском районах города Орла будет приостановлена подача горячей воды. Отключение коснется потребителей, которые получают горячую воду от Орловской ТЭЦ.

В компании пояснили, что отключение продиктовано необходимостью выявления необходимых для выполнения ремонтных участков теплосети.

Весь перечень домов, попадающих под временное отключение горячего водоснабжения, можно узнать на сайте Орловского филиала АО «Квадра» в разделе «Подготовка к зимнему сезону 2023/2024».