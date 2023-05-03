В Орле с 11 мая на две недели отключат горячую воду

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Орловский филиал компании «Квадра» предупредил орловцев о том, что с 11 мая по 24 мая включительно проведет традиционные плановые испытания тепловых сетей. В этой связи в Северном, Железнодорожном, Советском и частично Заводском районах города Орла будет приостановлена подача горячей воды. Отключение коснется потребителей, которые получают горячую воду от Орловской ТЭЦ.

В компании пояснили, что отключение продиктовано необходимостью выявления необходимых для выполнения ремонтных участков теплосети.

Весь перечень домов, попадающих под временное отключение горячего водоснабжения, можно узнать на сайте Орловского филиала АО «Квадра» в разделе «Подготовка к зимнему сезону 2023/2024».