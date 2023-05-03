В Орле 8 мая будут изменены схемы общественного транспорта Фото: Елена Зябкина

В Орле 8 мая будут изменены схемы общественного транспорта. Это связано с проведением церемонии подъема дубликата Знамени Победы.

Расписание составлено комитетом по организации транспортного обслуживания населения и связи администрации Орла. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

Исходя из предоставленной информации, 8 мая с 9:30 до 12:00 объезд перекрытых участков будет осуществляться из Северного и Железнодорожного района по улице Московской, переулку Новосильскому, улице 3-й Курской, улице 5-го Августа и далее по маршруту. Из Заводского района в Северный и Железнодорожный – по улице 5-го Августа, улице 3-й Курской, переулку Новосильскому и улице Московской. Из Заводского в Советский районы и обратно – через улицу 1-ю Посадскую.

Автобусы маршрута №1т будут ехать от вокзала через улицу 3-ю Курскую до трамвайного депо и обратно. Автобусы маршрута №3т пройдут также по улице 3-й Курской.