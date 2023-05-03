Фото: памятник Владимиру Ленину Фото: Елена Зябкина

В Орле 24 памятника станут чище. Их ждет весенняя помывка.

Информацию сообщили в пресс-службе администрации Орла.

В число памятников, подлежащих чистке вошли бюсты Калинникова, Пушкина, Тургенева, Есенина, Муромцева, Жукова. В списке есть памятники Тургеневу, Лескову, Ленину, Ермолову, Бунину, летчикам («Самолет»), Металлургам, Поликарпову, Гуртьеву, Грозному, Горбатову и Баграмяну. Помимо этого, очистят скульптурные композиции Воинам-интернационалистам и гранитные плиты на Наугорском шоссе, «В честь 400 лет Орла», «Орел-юбиляр», а также стелу «Город воинской славы».

Накануне рабочие облагородили памятники Ермолову, Ленину и «Алешу». Кроме того, в порядок привели памятники писателям Тургеневу и Лескову. Последний облагородили вместе с фигурами, олицетворяющими героев произведений Николая Лескова.

– В первую очередь мы промываем памятник мойкой высокого давления, после этого наносим пену из концентрированного состава для ухода за камнем. Затем прочищаем памятник щетками, смываем пену водой и наносим другую пену – с очистителем от тополиных почек, птичьего помета и следов насекомых. Смываем этот слой. Если на памятнике остаются следы, процедура повторяется, – уточнил представитель подрядчика.

Контракт с подрядчиком заключен до 31 мая, но памятники планируется помыть уже ко Дню Победы.