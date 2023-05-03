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НовостиСпорт3 мая 2023 10:09

В Орловской области проходят Всероссийские соревнования по велоспорту

В состязаниях принимают участие более ста спортсменов
Елена Зябкина
В Орловской области проходят Всероссийские соревнования по велоспорту

В Орловской области проходят Всероссийские соревнования по велоспорту

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области проходят Всероссийские соревнования по велоспорту. В состязаниях принимают участие более ста спортсменов.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, соревнования в дисциплине шоссейный велоспорт среди юношей в возрастной категории 15-16 лет будут идти шесть дней – с 3 по 7 мая.

Бороться за звание лучшего в областную столицу приехали почти 120 лучших юных велосипедистов страны.

В программу соревнований входят индивидуальная гонка на время, групповая гонка и критериум – групповая гонка, в ходе которой велосипедисты соревнуются на коротких, замкнутых в кольцо маршрутах.