Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле проконтролировали благоустройство двора по улице Планерной. Работы проинспектировал губернатор совместно с жителями.

Благоустройство дворовой территории дома №35 ведется в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и находятся в завершающей стадии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Здесь должны пройти работы по асфальтированию проезжей части дворовой территории, мощение тротуарной плиткой пешеходных дорожек, устройство освещения двора, установка малых архитектурных форм. Стоимость работ составит 4,7 миллионов рублей.

В этом году запущен новый проект «Народная приемка», когда жители сами оценивают и принимают участие в приемке результатов работ.

– Я рад, что наконец работы завершаются. Пока они не приняты и подрядчик здесь, необходимо посмотреть, что нужно поправить. Я считаю, что необходимо расписать ремонт дворов по годам, чтобы у жителей было понимание, когда именно будет отремонтирована их дворовая территория и что будет сделано. Надеюсь, и депутаты поддержат эту идею, – отметил Андрей Клычков.