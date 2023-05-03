Фото: Андрей Решетников

Орловские поисковики обнаружили солдатское захоронение времен Великой Отечественной войны. Раскопки шли на окраине села Топки Покровского района.

Ведет поисковые работы молодежное объединение «Огненная дуга». Его возглавляет Николай Андреев.

В 2022 году по сообщению главы Покровского района Андрея Решетникова в селе Топки уже проводились поисковые работы, в результате которых было обнаружено захоронение павших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев. 18 октября состоялось массовое перезахоронение: с почестями проводили в последний путь 302 солдатов и командиров.

Отмечается, что в обнаруженном в этом году захоронении могут покоиться несколько сотен бойцов. Поисковые работы продлятся до 5 мая.