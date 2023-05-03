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НовостиПроисшествия3 мая 2023 7:27

В Орле водитель «ВАЗа» сбил пенсионера

Авария произошла 2 мая в Заводском районе
Елена Зябкина
Фото: УГИБДД России по Орловской области

Фото: УГИБДД России по Орловской области

В Орле водитель «ВАЗа» сбил пенсионера. Авария произошла 2 мая в Заводском районе.

По данным орловской Госавтоинспекции, ДТП случилось в 22 часа 40 минут в районе дома №200 по улице Комсомольской.

Так, 25-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2112» следовал по улице Комсомольская со стороны улицы Мопра, тогда он и наехал на 62-летнего пешехода, который двигался по проезжей части во встречном направлении. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, и был госпитализирован в больницу.

Всего в Орловской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 10 ДТП.