На ремонт и строительство дорог в Орловской области в 2023 году направят 3,6 миллиардов рублей

Фото: Ольга Супонева

Ход дорожных работ на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Орловской области обсудили на аппаратном совещании в областной администрации.

Так, общая сумма средств Дорожного фонда на реализацию программ по региональным и межмуниципальным автомобильным дорогам составляет три миллиарда 639 миллионов рублей.

На реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделено 717 миллионов рублей. На эти средства отремонтируют девять участков автомобильных дорог общей протяженностью 15,9 километров, большая часть средств уйдет на ремонт пяти мостов.

В этом году также планируется ремонт проектирование и капитальный ремонт автодороги Болхов – «Орел – Витебск» в пгт. Хотынец протяженностью 3,5 километров на общую сумму 101 миллионов рублей.

Федеральные 689,7 миллионов рублей пойдут на реконструкцию и строительство четырех автомобильных дорог протяженностью 20,9 километров. Запланирована реконструкция автодороги «Сосково – Мураевка – Должонки» со строительством обхода населенного пункта Должонки протяженностью 9,3 километров и реконструкция автодороги «Комаричи –Дмитровск» – Девятино» – Упорой в Дмитровском районе протяженностью восемь километров.

Помимо этого, за счет областного бюджета отремонтируют три участка региональных автомобильных дорог протяженностью 10 километров на сумму 93 миллионов рублей.