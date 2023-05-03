В Орловской области обнаружили 279 снарядов времен Великой Отечественной войны Фото: Елена Зябкина

В Орловской области обнаружили 279 снарядов времен Великой Отечественной войны. МЧС предупредили орловцев об учащении находок этого типа.

В Глазуновском районе сотрудниками группы спецработ областной поисково-спасательной службы был изъят и уничтожен артснаряд времен Великой Отечественной войны. В Троснянском районе спасатели изъяли и уничтожили 279 взрывоопасных предметов – артснарядов, патронов и гранат времен 1941-1945 годов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области, в теплое время года увеличивается количество выездов и изъятие взрывоопасных предметов. Они могут быть найдены при проведении земляных работ, когда вспахивают поля, во время прогулок по лесу и даже в собственном огороде.

– Помните. Ни в коем случае нельзя трогать эти предметы! Оградите детей и пожилых людей от возможной опасности, обозначьте место находки! Вызовите экстренные службы по телефонам 01, 101 или 112, – уточнили в пресс-службе ведомства.