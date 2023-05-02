Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Ход ремонта улицы Комсомольской в Орле проинспектировал губернатор. Дорожное полотно реставрируют на протяжении от Карачевского шоссе до Кромского шоссе.

Андрей Клычков проконтролировал реставрацию дороги в ходе рабочей поездки по Заводскому району Орла. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Как отметил глава региона, Комсомольская – одна из главных транспортных артерий города, она ведет в центр, объединяет много спальных районов.

– Ремонтные работы в самом разгаре. Уже разбирают тротуары, устанавливают бортовой камень и укладывают тротуарную плитку. Отремонтируют проезжую часть, тротуары, заменят ливневку, возле дороги посадят 267 деревьев кустарников. Дорожный ремонт буду контролировать лично, – уточнил Клычков.

Губернатор указал на то, чтобы при проведении ремонтных работ были обеспечены комфортные условия для передвижения орловцев.