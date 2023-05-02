Более 32 тысяч орловцев получили удостоверение «Дети войны Орловской области». Введение документа реализовано по инициативе губернатора.

Выдача удостоверений в регионе началась с прошлого года. На сегодняшний день документы получили 32 738 человек, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

При этом выдача носила беззаявительный характер. Для получения удостоверения не надо было подавать никакие документы. Удостоверение «Дети войны Орловской области» дает право на внеочередное оказание медицинской помощи и первоочередное получение социальных услуг в организациях соцобслуживания.