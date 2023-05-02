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В Орловской области на ремонт двух автодорог направят более 400 миллионов рублей. Протяженность реставрируемых участков составит 23 километра.

Информация о ремонте дорог в Сосковском и Шаблыкинском районах была озвучена на аппаратном совещании в областной администрации, которое провел губернатор Орловской области.

В этом году планируется отремонтировать участок автодороги «Нарышкино – Сосково» в Сосковском районе протяженностью 10 километров. Стоимость работ составит 180 миллионов рублей. Реставрации подлежит и участок автодороги «Горки – Шабылкино» в Шаблыкинском районе протяженностью 13 километров. На его обновление потратят 239 миллионов рублей.

Известно, что в настоящее время региональное правительство прорабатывает вопрос получения бюджетного кредита на опережающее финансовое обеспечение мероприятий, в том числе по ремонту региональных автомобильных дорог.

– Это объекты следующего периода с возможностью строительства в этом году. Использование данного финансового механизма направлено на ускорение строительства дорожных объектов, – уточнил Андрей Клычков.