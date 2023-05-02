Орловцам стоит повременить с высадкой рассады в грунт Фото: Елена Зябкина

В Орловской области прогнозируются заморозки. Орловцам стоит повременить с высадкой рассады в грунт.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области со ссылкой на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 3 мая местами на территории области ожидаются заморозки до -3°С. Днем ожидается облачная погода и юго-западный ветер 3-4 метра в секунду с порывами до 11 метров.

В результате таких погодных условий возможно неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры. Кроме того, при понижении температуры увеличивается риск возникновения техногенных пожаров.