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НовостиОбщество2 мая 2023 12:26

В Орловской области прогнозируются заморозки

Орловцам стоит повременить с высадкой рассады в грунт
Елена Зябкина
Орловцам стоит повременить с высадкой рассады в грунт

Орловцам стоит повременить с высадкой рассады в грунт

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области прогнозируются заморозки. Орловцам стоит повременить с высадкой рассады в грунт.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области со ссылкой на Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 3 мая местами на территории области ожидаются заморозки до -3°С. Днем ожидается облачная погода и юго-западный ветер 3-4 метра в секунду с порывами до 11 метров.

В результате таких погодных условий возможно неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные культуры. Кроме того, при понижении температуры увеличивается риск возникновения техногенных пожаров.