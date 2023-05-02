Фото: Нина Соколова

Орловские полицейские задержали мошенника, обманувшего двух студенток. Мужчина предложил девушкам пройти платные курсы по медицине.

Сообщение с предложением пройти платное обучение аферист отправил орловской студентке в соцсетях. Кроме того, мужчина пообещал скидку, если та найдет на медицинские курсы еще одного человека. Так жертвой мошенника стала еще одна девушка. Каждая из их перечислила ему по семь тысяч рублей. Заполучив деньги, мужчина перестал выходить на связь.

35-летнего афериста нашли полицейские. Как оказалось, проживает он в Ростовской области. Там его и задержали орловские оперативники. Правоохранители завели уголовное дело по части 159 УК РФ (мошенничество).

- В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору. Обвиняемый уже предпринял меры к возмещению потерпевшим причиненного материального ущерба, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.