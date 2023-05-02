Несовершеннолетний орловец предстанет перед судом за грабеж

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Следственный комитет Российской Федерации по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителей Орловского муниципального округа. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами. «а», «в» части второй статьи 161 УК РФ.

Ранее было установлено, что 28-летний и 16-летний обвиняемые в феврале 2023 года проникли на огороженный участок на территории Железнодорожного района Орла и открыто похитили изделия из цветного и черного металла стоимостью свыше 14 тысяч рублей.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области.