Фото: Елена Зябкина

В Орле появится городская общественная палата. Постановление подписал мэр города Юрий Парахин.

В соответствии с постановлением, в Орле создадут городская общественная палата. Соответствующий документ утвердил мэр Юрий Парахин. Постановление реорганизует «Общественный совет города Орла» и «Общественный совет при мэре города Орла».

Общественная палата станет независимым коллегиальным органом, работающим на общественных началах. Палата будет призвана обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, НКО и органов местного самоуправления для решения наиболее важных вопросов развития, обеспечения нацбезопасности, защиты прав и свобод, конституционного строя и демократических принципов развития гражданского общества.

Известно, что в состав общественной палаты войдет 21 участник.