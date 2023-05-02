В ДТП под Орлом пострадала четырехлетняя девочка

Фото: УГИБДД России по Орловской области

В ДТП под Орлом пострадала 4-летняя девочка. Авария произошла на улице Советской в поселке Знаменка.

По данным региональной Госавтоинспекции, 42-летняя водитель автомобиля «Рено Дастер» двигалась по автодороге Южный подъезд к Орлу со стороны Орла в сторону трассы М-2 «Крым». В районе дома 24 по улице Советской поселка Знаменка Орловского района при развороте налево с правой обочины автоледи не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Киа Спортейдж» под управлением 58-летнего водителя. Затем автомобиль столкнулся с иномаркой «Мицубиси Энде Авор», которая двигалась задним ходом со стороны левой обочины.

В результате ДТП водитель «Рено Дастер»получила телесные повреждения, после осмотра в ООКБ направлена на амбулаторное лечение. Травмы получила и четырехлетняя пассажирка «Мицубиси». Девочка доставлена в травмпункт ДОКБ, направлена на амбулаторное лечение.