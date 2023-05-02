В Орловской области прокуратура не дала закрыть сельские школы Фото: Елена Зябкина

Законность принимаемых органами местного самоуправления нормативных правовых актов проверила Мценская прокуратура.

В ходе работы ведомства было установлено, что постановлением администрации Малоархангельского района утвержден план мероприятий по оптимизации образовательных учреждений Малоархангельского района на 2023-2025 годы. Исходя из документа, в этот период должны были ликвидированны МБОУ «Архаровская ООШ», Дубовицкого филиала МБОУ «Архаровская ООШ», МБОУ «Ивановская СОШ». Кроме того, реорганизованы МБДОУ «Детский сад поселка станция Малоархангельск» путем присоединения в виде дошкольной группы к МБОУ «Совхозская СОШ», а также «МБДОУ Детский сад села Губкина» путем присоединения в виде дошкольной группы к МБОУ «Губкинская СОШ».

– В нарушение закона процедура принятия указанного правового акта не соблюдена. Комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательных организаций, указанных в плане мероприятий по оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений Малоархангельского района на 2023-2025 годы, не создавалась, положительное или отрицательное заключение членами комиссии не принималось, – сообщила «Комсомолке» пресс-служба прокуратуры Орловской области.

К тому же властями не была изучена териториальная доступность других образовательных организаций. Подвоз детей из школ и детских садов также не проработан.

Прокурор района опротестовал постановление администрации района, а несоответствующий законодательству правовой акт был отменен.