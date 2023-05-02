Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 мая 2023 8:13

В Орловской области в лесу заблудился ребенок

Отец мальчика обратился в службу спасения 1 мая
Елена Зябкина
В Орловской области в лесу заблудился ребенок

В Орловской области в лесу заблудился ребенок

Фото: Елена Зябкина

В Орловской области в лесу заблудился ребенок. Отец мальчика обратился в службу спасения 1 мая.

Чрезвычайная ситуация произошла в деревне Нарыково Мценского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Орловские спасатели откликнулись на обращение отца мальчика-подростка и приняли участие в поисках ребенка. Мужчина сообщил сотрудникам МЧС, что его несовершеннолетний сын уехал кататься на велосипеде в сторону лесного массива и не выходит на связь. Спустя некоторое время заблудившийся парень был обнаружен лесником и передан отцу.