В Орловской области в лесу заблудился ребенок Фото: Елена Зябкина

В Орловской области в лесу заблудился ребенок. Отец мальчика обратился в службу спасения 1 мая.

Чрезвычайная ситуация произошла в деревне Нарыково Мценского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Орловские спасатели откликнулись на обращение отца мальчика-подростка и приняли участие в поисках ребенка. Мужчина сообщил сотрудникам МЧС, что его несовершеннолетний сын уехал кататься на велосипеде в сторону лесного массива и не выходит на связь. Спустя некоторое время заблудившийся парень был обнаружен лесником и передан отцу.