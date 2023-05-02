Фото: районная газета «За изобилие»

В Орловской области отремонтировали подъездные пути к одной из районных больниц. Стоимость работ составила пять миллионов рублей.

Средства на ремонт дороги и подъездных путей к Колпнянской ЦРБ были выделены из областного бюджета по поручению губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Об этом сообщает районная газета «За изобилие».

Так, за дополнительные средства была отремонтирована проезжая часть и пешеходная зона на площади в 4617 квадратных метров. При этом въезд на территорию больницы разрешен только для служебного транспорта и маломобильных групп граждан. Для удобства остальных посетителей медучреждение предоставляет бесплатную благоустроенную автостоянку.

Отметим, что в последние годы Колпняская ЦРБ пополняется новым оборудованием и автотранспортом, ведется капитальный ремонт поликлиники, продолжают действие программы по привлечению квалифицированных кадров.