В Орле на майские праздники ограничили движение по ряду улиц

Фото: Елена Зябкина

В Орле на майские праздники ограничат движение по ряду улиц. Публикуем список перекрытых участков дорог.

По данным пресс-службы городской администрации, 2 мая 2023 года с 00.00 до 20.00 (кроме участников акции и транспортных средств экстренных служб) на улице Черкасской от пересечения с улицей Нормандия-Неман до улицы Песковской будет запрещена стоянка автомобилей. Исключением станет транспорт экстренных служб.

Помимо этого стоянка автотранспорта будет запрещена на следующих участках:

- 6 мая 2023 года с 00.00 до 15.00 на ул. Салтыкова-Щедрина от дома № 31 до дома № 35;

- 7 мая 2023 года с 00.00 до 14.00 на площади Маршала Жукова в зоне действия дорожного знака 5.29 «Зона регулируемой стоянки»;

- 8 мая 2023 года с 00.00 до 12.00 на ул. Пушкина на участке от Красного моста до пересечения с пер. Новосильским, на ул. Московской от Красного моста до пер. Новосильского, на пл. Мира от ул. Московской до ул. Пушкина;

- 9 мая 2023 года с 00.00 до 12.00 на ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Полесской до ул. Пионерской, на ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, на ул. Сурена Шаумяна от дома №4 до дома №26.

Движение транспорта будет запрещено на следующих улицах:

- 2 мая 2023 года с 16.00 до 20.00 (кроме участников акции и транспортных средств экстренных служб) на ул. Черкасской от пересечения с ул. Нормандия-Неман до ул. Песковской;

- 6 мая 2023 года с 13.00 до 15.00 на ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Полесской до ул. Пионерской, на ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, на ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, на ул. Пролетарская гора;

-7 мая 2023 года с 10.00 до 14.00 на площади Маршала Жукова в зоне действия дорожного знака 5.29 «Зона регулируемой стоянки»;

- 7 мая с 11.00 до 14.00 по ул. Раздольной от пересечения с ул. Бурова до пересечения с ул. Кузнецова в связи с проведением гонки-критериума;

- 8 мая 2023 года с 9.30 до 12.00 на ул. Московской на участке от Красного моста до пересечения с ул. Революции, по ул. Пушкина от Красного моста до пер. Новосильского, по пл. Мира от ул. Пушкина до ул. Московской, по ул. Степана Разина от ул. Советской до ул. Московской, по ул. Покровской от ул. Советской до ул. Московской, по ул. Фомина от ул. Пушкина до ул. Новосильской, по ул. 4-й Курской от ул. Пушкина до ул. Новосильской;

- 9 мая 2023 года с 9.00 до 12.00 на ул. Салтыкова-Щедрина от ул. Полесской ул. Пионерской, на ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора, на ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, на ул. Сурена Шаумяна от ул. Полесской до ул. Пионерской.