Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области на Первомай сгорели два дома. Причину пожара устанавливают специалисты.

Возгорание деревянного жилого дома в селе Мощеное Хотынецкого района произошло около восьми утра 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных дом горел открытым пламенем по всей площади. Кроме того, существовала угроза распространения огня на соседние строения. В результате пожара выгорел весь дом. Пожарные локализовали пламя, не дав ему распространиться на соседние строения. Пострадавших в здании обнаружено не было. Спасен рядом стоящий дом.

Около восьми часов вечера загорелся еще один жилой дом, на этот раз в деревне Одинок Новосильского района. Пожарные прибыли на место, когда горела кровля над одной из квартир и внутренние помещения, существовала угроза распространения на вторую квартиру. Пожарные сформировали звено ГДЗС и приступили к тушению. В результате пожара сгорела кровля над одной из квартир, помещение выгорело изнутри. Пожарными спасена вторая квартира. Пострадавших в доме не оказалось. Потушить пламя сотрудникам МЧС помогали добровольцы.

В Орловской области за прошедшие праздничные выходные ликвидировано 15 возгораний.