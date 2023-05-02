Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле госпитализировали женщину после падения в маршрутке. ДТП произошло днем 30 апреля на Комсомольской.

По данным региональной Госавтоинспекции, 54-летний водитель автобуса "ПАЗ-32054" отъезжал от остановки общественного транспорта "Ботаника" в районе дома №255 по улице Комсомольской Орла, и в этот момент в салоне автобуса упала 49-летняя пассажирка.

В результате падения пженщина получила телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи пострадавшаябыла доставлена в БУЗ ОО "БСМП им.Н.А.Семашко", после оказания помощи отпущена на амбулаторное лечение.

За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 29 ДТП, среди которых два ДТП с пострадавшими, в результате три человека получили телесные повреждения, среди них один несовершеннолетний.