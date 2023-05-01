Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла» Фото: Елена Зябкина

В Орле открылся культурно-художественный фестиваль «Шредерский сад». Мероприятие посвящено 200-летию Городского парка культуры и отдыха.

В рамках фестиваля в Городском парке представлена обширная программа, включающая в себя фото- и художественно-изобразительные выставки, литературно-музыкальные мероприятия. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

– Сегодня 200-летие Городского парка, который является одной из визитных карточек Орла. Он появился благодаря инициативе неравнодушных людей: горожан, представителей купечества, интеллигенции. И мы правильно сделали, когда несколько лет назад вместе с горожанами приняли решение о начале I этапа благоустройства парка и дальнейшего развития городского пространства на этой территории. Пусть этот парк как и 200 лет назад будет местом радости и объединения людей, – отметил губернатор Андрей Клычков.

Для орловцев была организована театрализованная экскурсия «На тенистых аллеях парка». Участники фестиваля представили свои работы в номинациях «Художественно-изобразительное творчество» и «Фотоискусство», а также презентовали литературно-музыкальную программу «Аллеи помнят Анну Керн». Все желающие смогли посетить выставку «Орловский городской сад – живая история России». Для юных орловцев была подготовлена анимационно-интерактивная программа «Волшебный парк».