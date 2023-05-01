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НовостиПроисшествия1 мая 2023 12:47

Орловца подозревают в незаконном сбыте устройств для слежки

В отношении мужчины проводится проверка
Елена Зябкина

Орловца подозревают в незаконном сбыте устройств для слежки. В отношении мужчины проводится проверка.

Уголовное дело по признакам незаконного оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации возбуждено в отношении 29-летнего жителя Орла.

По данным следствия, мужчина, находясь в Заводском районе города Орла, сбыл путем продажи с последующей отправкой курьерской доставкой специальные технические средства для негласного получения информации, при котором возможно скрытое видеонаблюдение.

– В настоящее время в отношении подозреваемого проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.