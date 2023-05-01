Орловца подозревают в незаконном сбыте устройств для слежки. В отношении мужчины проводится проверка.

Уголовное дело по признакам незаконного оборота специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации возбуждено в отношении 29-летнего жителя Орла.

По данным следствия, мужчина, находясь в Заводском районе города Орла, сбыл путем продажи с последующей отправкой курьерской доставкой специальные технические средства для негласного получения информации, при котором возможно скрытое видеонаблюдение.

– В настоящее время в отношении подозреваемого проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.