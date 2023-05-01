Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле посадили саженцы Тургеневского дуба. Деревья появились в сквере «Тургеневский бережок» города Орла.

Участие в посадке молодых дубов приняли губернатор Андрей Клычков, председатель орловского облсовета Леонид Музалевский, мэр Орла Юрий Парахин, директор музея-заповедника Ивана Тургенева «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин, сотрудники Орловского объединенного государственного литературного музея Ивана Тургенева, волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Саженцам 7-8 лет. Они выросли из желудей Тургеневского дуба. На протяжении последних лет в Спасском-Лутовиново было традицией выращивать молодые деревья из семян легендарного дерева. Теперь в музее-заповеднике много разновозрастных саженцев от предка, посаженного великим русским писателем.

– Деревья – это символ жизни. Сегодняшняя акция подчеркивает, что жизнь продолжается. Так будет, несмотря ни на что! Утраченный Тургеневский дуб продолжает свое существование, – отметил Андрей Клычков.