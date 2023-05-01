В парке Победы Орла прошла международная акция «Сад памяти»

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В парке Победы города Орла прошла международная акция «Сад памяти». Ее участниками стали более 300 орловцев.

Мероприятие состоялось сегодня, 1 мая. В нем поучаствовали губернатор Орловской области Андрей Клычков, председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, участники специальной военной операции, семьи погибших участников СВО, активисты волонтерских и общественных организаций области, студенты.

«Участвуя в акции «Сад памяти», мы хотим вновь твердо заявить о нашей верности заветам предков, выразить благодарность новому поколению защитников Родины, почтить память павших товарищей. Только что, с участием ветеранов, тружеников тыла, волонтеров на набережной Дубровинского было высажено более 100 саженцев деревьев. Здесь, в Парке Победы, в честь наших погибших воинов в прошлом году мы начали высаживать Аллею памяти. Сегодня мы продолжаем эту акцию. Каждая потеря невосполнима. Каждая скорбная весть болью отзывается в наших сердцах», - сказал Андрей Клычков.

На территории парка Победы высадили 210 саженцев липы, 53 из которых посадили в память об орловцах, погибших в ходе специальной военной операции. Орловский участник СВО по имени Дмитрий отметил, что погибшие на фронте мужчины - бесстрашные, сильные, отважные профессионалы.

«Как бы им не было сложно — они выполнили свой долг, и мы защитим русский народ», - сказал военнослужащий.