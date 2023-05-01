Фото: Нина Соколова

Орловцы похитили у пожилых курян 800 тысяч рублей. Аферистам грозит до шести лет тюрьмы.

В Курской области полицейские задержали двух жителей Орловской области, выполнявших роль курьеров в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Курской области, потерпевшим позвонили неизвестные и сообщили, что их близкие стали виновниками ДТП. Звонившие предлагали урегулировать вопрос с пострадавшими и гарантировать прекращение уголовного дела за деньги. После этого к телефонному разговору подключился, якобы тот самый виновный родственник, который просил о помощи. Испуганные пожилые куряне, поверив в выдуманную историю, согласились на все условия и передали все свои сбережения прибывшим к ним курьерам. Только спустя время потерпевшие связывались со своими близкими и понимали, что их обманули.

Подозреваемые, 21-летний и 41-летний орловцы действовали самостоятельно, но по одной схеме обмана. Они забрали у каждой из обманутых ими пенсионерок по 400 тысяч рублей.

Выяснилось, что орловцы получили сообщение от неизвестного с предложением поработать курьерами. В их задачи входило выезжать на указанные адреса, забирать у пожилых людей деньги и переводить их на счет работодателя, оставляя себе процент от похищенной суммы.