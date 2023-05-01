Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Андрей Клычков встретился с председателем Федерации профсоюзов Орловской области Николаем Меркуловым. Они обсудили совместную работу органов власти и профсоюзов.

Встреча была приурочена к 1 мая. На ней губернатор отметил, что деятельность региональной власти направлена на успешную реализацию национальных проектов, поддержку ивестиционной активности бизнеса, развитие производства – промышлености и сельского хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Глава региона отдельно отметил однозначную, твердую патриотическую позицию, занимаемую профсоюзами в условиях проведения специальной военной операции.

«Вы знаете, что в Орловской области мы активно ведем эту работу. Несколько раз в неделю наши посылки доставляются на передовую. Трудовые коллективы, члены профсоюзов участвуют в сборе грузов. Профсоюзы традиционно играют важную стабилизирующую роль в регионе. Это центральный механизм системы социального партнерства», - Андрей Клычков.