Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Андрей Клычков поздравил орловцев с Днем Весны и Труда. Губернатор пригласил всех желающих отпраздновать Первомай за посадкой деревьев.

Поздравление глава региона опубликовал в соцсетях. В нем он отметил, что 1 мая, прежде всего, это праздник всех тех, кто искренне любит свое дело и работает во благо нашей страны.

- В этот день хочу отдать дань уважения и поблагодарить за полную отдачу делу всех, кто прикладывает немалые усилия для развития Орловской области. Вместе мы решаем по-настоящему масштабные задачи. Строим новые дороги, благоустраиваем дворы, обновляем общественные пространства – делаем все от нас зависящее для процветания области, - написал Андрей Клычков.

Губернатор добавил, что в этот праздничный день на Набережной Дубровинского, в Парке Победы и сквере «Тургеневский бережок» посадят деревья, которые станут отличным украшением Орла. Поучаствовать в акции могут все желающие.

- Приглашаю всех поучаствовать в этой акции и отпраздновать Первомай! Пусть наш совместный труд объединяет, мотивирует и дарит новые силы на любые свершения во благо России и родного края. С праздником, друзья!, - заключил Андрей Клычков.