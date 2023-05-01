Фото: Нина Соколова

За три месяца 2023 года на орловских дорогах погибли 16 человек. Всего в регионе было зарегистрировано 1149 ДТП.

Такие данные обнародовала пресс-служба УМВД России по Орловской области. Уточняется, что в 116 случаях в ДТП имелись пострадавшие. Ранения получили 156 человек. Также стражи порядка зафиксировали девять ДТП с участием несовершеннолетних. В результате один ребенок погиб и восемь получили ранения.

Еще девять ДТП произошли по вине пьяных водителей. Сотрудники ГИБДД пресекли 535 фактов управления транспортом в состоянии опьянения. В отношении водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, возбуждено 52 уголовных дела.

Кроме того, за три месяца 2023 года 209 водителей лишили прав, еще 55 – подвергли административному аресту.