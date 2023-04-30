Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

В Орловской области отремонтируют более 30 остановок. А также покрасят ограждения и дорожные знаки.

В Ливнах уже приступили к работам по обновлению и ремонту остановочных павильонов. Будут восстановлены разбитые стеклопакеты, покрашены и отремонтированы лавочки, элементы обустройства остановок. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Кроме того, Управлением ЖКХ администрации города заключен муниципальный контракт на окраску ограждений и дорожных знаков. Всего будет обновлено 526 секций ограждений и 377 стоек дорожных знаков.