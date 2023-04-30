Губернатор Андрей Клычков отвез в зону СВО крупную посылку с гуманитарной помощью

Фото: Андрей Клычков

В преддверии праздника Победы, орловцы передали собранные грузы в три точки расположения военных. Им были вручены письма и поздравления от школьников. Об этом сообщил в соцсетях Андрей Клычков.

Губернатор также рассказал, что военнослужащие часто спрашивают о новостях Орловщины, и поэтому решено передавать им газету-спецвыпуск с основными событиями прошедшего периода.

Общий вес груза составил порядка 8 тонн. Военным передали дополнительно три квадрокоптера, два антидроновых ружья, четыре тепловизора, смартфоны, генераторы, спутниковые антенны, оптику, бинокли и два квадроцикла. Глава Кромского района передал разведчикам свой личный квадроцикл. В посылке были дополнительные комплекты летней тактической формы и ботинок, тактические рюкзаки, балаклавы, термобелье, нательное белье и другие элементы экипировки.

Кроме того, в зону СВО отвезли маскировочные сети, строительный материал для блиндажей. В посылке много инструментов – бензопилы, наборы ключей, фонари, шуруповерты, болгарки, «расходники» к ним, саморезы и гвозди, лопаты, ножовки. Переданы были также машинки для стрижки волос, предметы личной гигиены, влажные салфетки, спреи от комаров, лекарственные препараты, перевязочный материал и продукты питания спички и зажигалки.