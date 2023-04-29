История Татьяны Лариной - диспетчера из Горловки, которая продолжает свой путь в Орле

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Улыбка не всегда означает, что человек счастлив.

Иногда она означает, что человек сильный!..

Есть такие люди, при знакомстве с которыми создается ощущение, что Вы знаете их всю свою жизнь: они близки Вам по духу, по настроению, по отношению к жизни и к окружающим… Героиня нашего материала – Татьяна Ларина из Горловки Донецкой народной республики, уже 9 лет живет в Орле, воспитывает трех сыновей, работает радиотелефонистом центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения Главного управления МЧС России по Орловской области, многие после знакомства с ней начинают дружить и тесно общаться, возможно, пытаясь узнать секрет ее неиссякаемого оптимизма и стойкости. Татьяна успевает заниматься спортом и творчеством, любит посещать с подругами театр и никогда не унывает! В чем секрет силы молодой женщины, пережившей трагедию потери близких, страх за жизнь своих детей во время бомбежек, которая смогла начать все сначала в чужом городе, без поддержки близких, вернулась к любимой профессии и обрела здесь настоящих друзей, расскажем Вам в нашем материале.

Испытания судьбы делают нас сильнее

Татьяна родилась в Горловке в семье радиотелефониста пожарной части Валентины Михайловны и шахтера Алексея Николаевича Лариных. У нее есть старшая сестра Елена, которая работала диспетчером в пожарной части № 23 в Горловке в ДНР, в конце прошлого года сестра ушла на заслуженный отдых по выслуге лет, имеет почетное звание - «Ветеран МЧС», Татьяна ей очень гордится и, конечно, скучает по ней…

На своей странице в «Вконтакте» Татьяна посвятила несколько строк сестре: «Сегодня наш праздник: Твой и мой! Ты мой пример - по службе и в жизни. 25 лет внутренней службы! Так гордо звучит: «Ветеран МЧС»! Здоровья тебе, моя ты родная! С праздником, слышишь - кричу я тебе?! Мамочка наша сейчас «Там» гордится, мамину службу несем теперь Мы!»

Первый удар судьбы у Тани случился, когда ей было всего 9 лет… умерла мама. Заботу о воспитании взяла на себя родная сестра мамы – тетя Наташа, которая тоже много лет была диспетчером в пожарной охране. Родной брат мамы Николай Михайлович также посвятил свою жизнь службе в пожарной охране и дослужился до начальника штаба пожаротушения и вышел на пенсию. Они жили дружно, но когда нужно было проявить строгость и настойчивость, тетя Наташа это делала, чтобы в будущем девочки стали самостоятельными и способными сражаться с трудностями. И это им очень пригодилось!..

На вопрос, как она выбирала профессию, героиня отвечает – мечтала с детства! Вокруг все близкие в пожарной охране, а еще она занималась спортом: бегом, волейболом… Жили рядом с пожарной частью, разве можно было представить себе другую жизнь?! Яркая брюнетка, стройная, улыбчивая, красивая – именно такой стала повзрослевшая Татьяна. И… восемнадцатилетняя красавица влюбилась и, не раздумывая, вышла замуж, уехала к супругу в Киевскую область. У молодой пары появился сын Никита. Молодость, непонимание, отсутствие опыта и юношеский максимализм сделали свое дело. Юная мама Таня рассталась с супругом, а спустя год с небольшим, вернулась с годовалым сыном домой. Надо было как-то выстраивать свою жизнь, и она нашла работу, благо родные люди помогли! Начальник ближайшей пожарной части Константин Валерьевич помог с оформлением сына Никиты в детский сад, а Татьяна стала радиотелефонистом 28-й пожарно-спасательной части города Горловки.

Спустя несколько лет Татьяна Ларина вновь влюбилась! Ее избранника зовут Александр. В 2013 году Татьяна ушла в декрет и у нее появился второй сын – Евгений. В семейных заботах прошел год и неожиданно она узнала, что вновь беременна… Но судьба приготовила для нашей стойкой героини ещё одно испытание!

- В 2014 году в Горловке стало небезопасно, звучали взрывы, выстрелы, было очень страшно за детей! Переломным моментом стал день, когда у подруги в квартире выбило окна, а у знакомых погибли от взрыва трое детей. Я поняла, что нужно уезжать, тем более в моём положении, - делится своими воспоминаниями Татьяна Ларина.

Они долго взвешивали все «за» и «против», конечно, было страшно – ехать в никуда. Здесь оставались сестра с сыном Игорем, который окончил военное училище, и пошел на фронт, тетя, друзья – вся их привычная жизнь. Душа разрывалась от страха за близких, но выбор был сделан!

И 2 августа 2014 года семья Лариных приехала в Орловскую область, потому что под Орлом проживали двоюродные брат и сестра Татьяны. Родился младший сын Ярослав и семья Лариных переехала в Орел, сняли квартиру, муж нашел работу и как-то потихоньку начали обживаться. Бывало всякое: и непонимание, недоверие, но все-таки хороших людей встречалось больше!

- Я очень благодарна родственникам, которые нас не бросили в беде! Мы до сих пор дружим с девочками, с которыми познакомились во дворе на детской площадке, гуляя с детьми. Они нам помогали вещами, продуктами, в элементарных бытовых вопросах. Это Наталья и Лариса. Я понимаю, как важно, в трудную минуту поддержать, были моменты, когда нам в прямом смысле нечего было есть, рядом оказались обычные люди, я им очень благодарна!

Конечно, пока младший сын был маленький, Татьяна занималась домом и воспитанием детей, но когда мальчики подросли, она активно стала искать работу. Как говорится, она и умница и красавица, не отказывалась от любой подработки. Устроилась нянечкой в детский сад, помогала ухаживать за пожилой соседкой, присматривала за девочкой из соседнего дома. Как ей удавалось со всем справляться?.. – Я все систематизирую, у меня даже есть специальный блокнот, где я по часам, даже минутам расписываю свой день – это помогает мне не опаздывать, всё успевать, - делится секретом Татьяна.

Постоянно быть в движении и развиваться, никогда не опускать руки – это девиз по жизни Татьяны Лариной. Конечно, бывают минуты слабости, но только наедине с собой. В 2018 году семья Лариных взяла в ипотеку квартиру, в 2019 году Татьяна поступила в Мезенский педагогический колледж в Орле на факультет дошкольного образования, чтобы можно было продвигаться дальше в дошкольном учреждении, но свои планы трудоустроиться в региональное МЧС не оставляла. Отдала в отдел кадров ГУ МЧС России по Орловской области своё резюме и ждала звонка.

Всепоглощающая доброта и умение создать уют – еще одна отличительная черта Татьяны. Представьте, трое сыновей, ипотека, а она еще завела собаку – добермана Лаю, кота Лео и 9 попугаев. Вот такая большая и дружная семья. - Старший сын Никита уже мне помогает, он учится в технологическом колледже на рабочие профессии – настоящий мужчина растет! В свои 16 лет уже находит подработки, чтобы семье помочь и самому быть более самостоятельным, - с гордостью говорит Татьяна.

Кто верит, тот всегда дождется исполнения желаний

В мае 2022 года прозвучал судьбоносный звонок из регионального главка МЧС России. Появилась вакансия радиотелефониста! Вот она – белая полоса жизни. Стремление заниматься любимым делом было настолько велико, что так должно было случиться!

Голос радиотелефониста центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения ГУ МЧС России по Орловской области Татьяны Лариной теперь знаком многим орловским огнеборцам. Во время дежурства, когда те выезжают на происшествия, она поддерживает с ними связь, уточняет обстановку, направляет дополнительные подразделения в случае необходимости. А еще она становится связующей нитью между попавшими в беду людьми и теми, кто спешит им на помощь. Это ее стихия!

-– Мне, конечно, нелегко осваивать географию Орловской области, запоминаю названия населенных пунктов, районы выездов всех пожарно-спасательных подразделений. Мне очень помогают девочки-коллеги, у нас сплоченный коллектив, а руководитель – Ольга Юрьевна – нас всех объединяет, вникает в семейные проблемы, помогает по работе! Я счастлива, что судьба сложилась именно таким образом, и я снова работаю радиотелефонистом! Ощущение того, что от тебя зависят жизни людей, и что ты реально можешь им помочь – это непередаваемо!

Принято говорить, что в «службе спасения» случайных людей не бывает: здесь могут трудиться только неравнодушные и отзывчивые люди. Видимо, и сама спасательная служба выбирает нужных себе людей. Подходящая вакансия открылась и в МЧС России Татьяна Ларина пришла служить в июле 2022 года, где сразу же стала полноправным членом коллектива, в котором пользуется большим уважением.

- Я считаю, что никогда не надо опускать руки, сколько бы трудностей не было – не унывайте, все наладится! – призывает улыбчивая красавица Татьяна Ларина. – Когда мы уезжали из Горловки, я в первую очередь думала о своих детях и об их будущем. Конечно, скучаю по родным местам, очень надеюсь когда-нибудь снова прогуляться по знакомым улицам, встретиться с друзьями. Уверена, что это обязательно случится!

Улыбка не всегда означает, что человек счастлив. Иногда она означает, что человек сильный! Но бывает и так, что человек освещает своей улыбкой все вокруг, потому что просто не может по-другому, как наша Татьяна.

Исполнительная, трудолюбивая, коммуникабельная и отзывчивая – такой характеризует Татьяну ее непосредственный руководитель - начальник Центрального пункта пожарной связи службы пожаротушения Ольга Измашкина. Пожалуй, это те самые качества, необходимые радиотелефонисту пожарной охраны, которые позволяют добросовестно исполнять свои обязанности. А еще она успевает быть мамой трех сыновей, увлекается пением, волейболом и ходит с подругами в театр.

Обаятельная и жизнерадостная Татьяна Ларина, несмотря на все невзгоды, не оставляет место унынию. Каждое дежурство она дает надежду и становится связующей нитью между просящим о помощи и спасающим… Как делала ее мама, тетя, дядя и сестра, там в Горловке… В этом есть что-то мистическое и одновременно благословенное. Стойкость духа и неиссякаемый оптимизм – это ежедневная работа над собой, у нашей героини нет времени на сожаления, она всегда идет вперед и успешно справляется с трудностями!

Татьяне Лариной и ее близким хочется пожелать крепкого здоровья, счастья, успехов и мира! Оставаться такой же светящейся и доброй, чтобы впереди ее ждали только судьбоносные встречи и исполнение желаний.

Наталия Акулова