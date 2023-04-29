Отмена Парада Победы в Орле 2023: причины, официальные комментарии

Фото: пресс-служба мэрии Орла

В областном центре отменены все основные масштабные мероприятия, предполагающие массовое скопление людей.

Такое решение озвучил губернатор Андрей Клычков в ходе прямого эфира в социальных сетях. Оно было принято по итогам совещания с силовым блоком и правоохранительными органами. На встрече шла речь об обеспечении безопасности при проведении праздничных мероприятий 1 и 9 мая.

Таким образом, в соответствии с позицией правоохранительных органов, принято решение не проводить в 2023 году митинг с участием трудовых коллективов 1 мая, а также отменить проведение 9 мая парада, вечернего концерта на площади Ленина и салюта.

При этом всероссийская акция «Бессмертный полк» по всей стране пройдет в онлайн формате.

Отмечается, что немассовые праздничные мероприятия на Орловщине состоятся; они пройдут на локальных площадках.