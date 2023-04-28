Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области обсудили профилактику заболеваемости корью. Совещание провел первый заместитель губернатора Вадим Соколов.

Поводом обсуждения серьезного вирусного заболевания стало поручение заместителя председателя Правительства России Татьяны Голиковой.

Серьезное внимание на совещании было уделено эпидемиологической ситуации в субъектах России по заболеваемости корью. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– В Орловской области на текущий момент случаев этой болезни не зафиксировано. В связи с этим в центре внимания – вопросы раннего выявления и иммунопрофилактики кори, – отметил Вадим Соколов.

По словам чиновника, в настоящее время остро актуальным является повышение настороженности медицинского персонала по выявлению заболевания, проведение вакцинопрофилактики среди населения.

Особое внимание Вадим Соколов поручил уделить организации безопасного прохождения летней детской оздоровительной кампании. Он дал ряд поручений в сфере обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации на Орловщине.