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НовостиОбщество28 апреля 2023 12:19

В Орловской области продолжается эколого-патриотическая акция «Сад памяти»

Саженцами украсили села в Орловском муниципальном округе и Мценском районе
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орловской области продолжается эколого-патриотическая акция «Сад памяти». Саженцами украсили села в Орловском муниципальном округе и Мценском районе.

Деревья высажены в селе Троицкое Орловского муниципального округа. Следующий этап акции пройдет в деревне Вязки, селе Путимец и селе Маслово. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

Международная акция прошла и на территории Мценского мемориала Славы. Участники высадили аллею сирени. Теперь памятное место украшают 24 куста. Ранее яблоневые сады памяти были заложены в Спасско-Лутовиновской и Протасовской школах Мценского района.

Помимо этого, деревья памяти посадили студенты Орловского реставрационно-строительного техникума на территории своего образовательного учреждения.