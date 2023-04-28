Орловец предстанет перед судом за избиение

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Орловцу, избившему приятиля, грозит срок до восьми лет лишения свободы.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, который обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью.

Из материалов уголовного дела следует, что вечером 12 февраля 2023 мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился у входа в один из ночных клубов в Заводском районе Орла. Там он повстречался со своим 19-летним знакомым, с которым у него произошла ссора. Орловец избил потерпевшего, тем самым причинил тяжкий вред его здоровью.

– В настоящее время следственные и процессуальные действия по уголовному делу завершены. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.