Фото: Елена Зябкина

Орловской Станцией скорой помощи в 2023 году обслужено более 30 тысяч вызовов. За прошлый год почти 123 тысячи вызовов.

На сегодняшний день в структуре скорой помощи региона имеются 32 общепрофильные и одна специализированная педиатрическая бригады. Они располагаются на центральной станции, 2-х подстанциях Заводского района и на подстанции Северного района.

При этом, ка сообщает пресс-служба правительства Орловской области, среднесуточная нагрузка на бригаду – 12,7 вызовов. Своевременность доезда до места вызова при остром коронарном синдроме составляет – 95 %, при ДТП – 100%.

На станции скорой помощи работают 468 человек, в распоряжении которых 44 автомобиля скорой медицинской помощи.