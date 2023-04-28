Фото: пресс-служба МЧС России по Орловской области

Орловская область получит более 36 миллионов рублей на питание и содержание беженцев. Средства выделены из резервного фонда.

Распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, Орловская область получит 36 миллионов 200 тысяч рублей на оказание помощи беженцам.

В общей сложности для всех регионов – около 1,5 миллиардов рублей.

Средства должны будут потрачены на создание условий для проживания и питания жителей территории Украины, а также новых регионов России, которые в срочном порядке покинули свои дома.