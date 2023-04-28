Губернатор Орловской области поздравил работников скорой с профессиональным праздником

Фото: Андрей Клычков

Он поблагодарил врачей, фельдшеров, медсестер, водителей и диспетчеров, всех, кто работает в бригадах скорой помощи за ежедневный самоотверженный труд, верность врачебному долгу и укрепление здоровья жителей Орловщины. А также выразил особую признательность медикам, которые находятся в зоне СВО.

– Как показали пандемийные годы, какими бы сложными не были вызовы, вы успешно с ними справляетесь. Остаетесь верными своему долгу. Этот нелегкий труд и каждодневный профессиональный подвиг заслуживает глубокого уважения, – написал в соцсетях глава региона.

Губернатор подчеркнул, что основной задачей регионального правительства является обеспечение комфортных условия работы для сотрудников медучреждений.

– Мы ведем модернизацию автопарка скорой помощи, стараемся оснастить медицинские учреждения необходимым современным оборудованием. Работа по развитию медицины будет продолжена. Вместе с вами мы и дальше будем расширять оперативность и доступность медпомощи – качественной и в полном объеме, – отметил Клычков.